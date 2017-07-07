Sıcak Hava Burun Kanamalarını Tetikliyor

Op. Dr. Kocagözoğlu, burun kanamalarının hastayı ve çevresindekileri endişelendirdiğini, ancak çoğu kez bu durumun ciddi bir hastalık belirtisi olmadığını söyledi.

Yaz aylarında sıcakların artması nedeniyle daha sık görülmeye başlanan burun kanamalarının, kişiyi endişelendirdiğini, fakat bu durumun çoğunlukla ciddi bir hastalık belirtisi olmadığını belirten Buca Tıp Merkezi Kulak, Burun ve Boğaz bölümünden Op. Dr. T. Burak Kocagözoğlu, burun kanamalarının ön ve arka burun kanamaları olarak iki farklı türde ayrıldığını belirtti. Ön burun kanamalarının çoğunun sıcak ve kuru havalardan kaynakladığını ve hastalık belirtisi olmadığını anlatan Op. Dr. Kocagözoğlu, arka burun kanamalarının altında yatan sebeplerin başında tansiyon yüksekliğinin geldiğini kaydetti.

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Op. Dr. Kocagözoğlu, burun kanamalarına en sık çocuklarda rastlandığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Burun kanamalarına çocuklarda daha sık rastlanır ve aileler oldukça endişelenirler. Ancak çocuklarda bu durumun önemli bir hastalığın ilk belirtisi olması oldukça nadirdir. Bu kanamalar genellikle burnun ön tarafında, damarca zengin olan bölgeden kaynaklanır. Sıcak havada kuruyan bu bölgenin damarları kolayca çatlayıp kanayabilir. Kanama genellikle kendiliğinden ya da basit müdahalelerle durur. Kanayan bölgenin üzeri kabuklanır. Bu kabuk, burunu temizlerken veya çocuğun rahatsız olup eliyle dokunmasıyla kalkar ve kanama tekrar başlar. Çözüm kanayan bölgeyi uygun kremlerle yumuşatmak ve tekrar kanamadan iyileşmesini sağlamaktır."

YÜKSEK TANSİYONA DİKKAT

Orta ve ileri yaşlarda görülen burun kanamalarının ise daha tehlikeli olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Kocagözoğlu, "Orta ve ileri yaşta görülen kanamaların bir bölümü arka kısımdan kaynaklanabilir. Altta yatan sebep genellikle tansiyon yüksekliğidir ve bu durumda kanama daha şiddetlidir. Ayrıca bir kısım hastada aspirin gibi çeşitli kan sulandırıcı ilaçların kullanımı kanamanın durmasını güçleştirir. Bu tür kanamalar doktor müdahalesi gerektirir" dedi.

NELER YAPILMALI?

Op. Dr. Kocagözoğlu, burun kanamalarında yapılması gerekenler konusunda da şu bilgileri verdi:

"Doktora ulaşıncaya kadar ilk müdahale olarak kanaması olan hasta önce sakinleştirilmelidir. Daha sonra burnun kanat olarak tabir edilen ön kısımları, baş ve işaret parmağı arasında sıkıştırılmalı ve gevşetmeden en az 5 dakika beklenilmelidir. Bu sırada hasta yatmak yerine oturmayı tercih etmeli ve mümkünse burnun yanakla birleştiği kısma buz uygulanmalıdır. Kanama dursa bile doktor tarafından muayene edilmesi uygun olur."