Sıcak Hava Bunalttı

Kilis'te de sıcak hava vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, sıcaklık gölgede 36 derece ölçüldü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimi de havuzda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceğini belirtti.