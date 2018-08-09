Sıcak Hava Bunalttı

Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da sıcak hava bunaltıyor.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş parklarda ve tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Özellikle çocuk ve gençler serinlemek için belediyelere ait havuzları tercih etti.

Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Kilis

Kilis'te de sıcak hava vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, sıcaklık gölgede 36 derece ölçüldü.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşların bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimi de havuzda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceğini belirtti.

Malatya

Malatya'da 36 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kent merkezinde özellikle yaşlı, kadın ve çocuklar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sıcaktan bunalanlar çeşmelerden akan suyla, bazı çocuklar da kent merkezindeki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.