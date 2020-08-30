Sıcak hava bunaltıyor Adana ve Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle meydan, cadde ve parklarda sakinlik hakim olurken serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

Adana ve Mersin'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle meydan, cadde ve parklarda sakinlik hakim olurken serinlemek isteyenler plajları tercih etti. Adana'da termometreler gün ortasında hava sıcaklığını 45 derece olarak gösterdi. Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle kentin işlek cadde, meydan, bulvar ve parklarında sakinlik gözlendi. Kaynak: AA