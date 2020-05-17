Sıcak hava bunaltıyor Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle meydan, cadde, bulvar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle meydan, cadde, bulvar ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Bunaltıcı sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediği kentte, bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda oturdu, bazıları da çimlerde uzanarak serinlemeyi tercih etti. Kuşlar da parklardaki süs havuzları çevresinde ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Kaynak: AA