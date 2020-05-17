Sıcak hava bunaltıyor
Sıcak havalar nedeniyle boş kalan sahil bandı Gölgelik alanlarda serinleyen sokak hayvanları Bisiklet süren vatandaşlar Parklarda dinlenen vatandaşlar Yürüyüş yapan vatandaşlar Mersin'de sıcak hava bunaltıyorMersin Mersin'de, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
17.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:19
Sıcak havalar nedeniyle boş kalan sahil bandı
Gölgelik alanlarda serinleyen sokak hayvanları
Bisiklet süren vatandaşlar
Parklarda dinlenen vatandaşlar
Yürüyüş yapan vatandaşlar
Mersin'de sıcak hava bunaltıyor
Mersin
Mersin'de, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hissedilen sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 52'yi buldu.
Vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uyarılar ve bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.
Dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ile parklarda serinlemeye çalıştı.
Bazı vatandaşların da sahil bandındaki parkurda bisiklet sürdüğü görüldü.
Kaynak: AA