Sıcak hava bunaltıyor Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yakıcı güneş bunaltıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yakıcı güneş bunaltıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklığın 41 derece ölçüldüğü kentte, kavurucu hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Doğu Akdeniz şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve giderek artan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcaklık ve nemden bunalan bazı vatandaşların, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.

Kaynak: AA