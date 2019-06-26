Sıcak hava boğazı plaja çevirdi

İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar nedeniyle sahil şeridi plaja döndü. Yurt genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya devam ederken, İstanbul'da hava sıcaklığının 32 dereceye yaklaşması, vatandaşları bunalttı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu mega kentte, nem oranının da yükselmesiyle Fatih Cankurtaran sahiline gelenler Kız Kulesi ve Boğaz manzaralı sahillerde denize girdi. İstanbul'da sıcak havanın haftasonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA