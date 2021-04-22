Sıcak hava Bilecikleri sokağa döktü

Hava sıcaklığının arttığı Bilecik'te yazdan kalma havayı gören vatandaşlar çoluk çocuk parklara akın ederken, en çok yoğunluğunun ise Atatürk Parkı'nda yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Hava sıcaklığının arttığı Bilecik'te yazdan kalma havayı gören vatandaşlar çoluk çocuk parklara akın ederken, en çok yoğunluğunun ise Atatürk Parkı'nda yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs vaka sayılarının hızla arttığı kentte havaların ısınmasıyla vatandaşlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Hava sıcaklığının 18 dereceyi göstermesi üzerine Bilecikliler Atatürk Parkı'na akın ederken, aileler oturma yerlerde, çocuklar ise park alanında gönüllerince eğlendi. Parkın içinde bulunan Atatürk ve hayvan heykelleri ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, yazdan kalma günün tadını doyasıya yaşadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı