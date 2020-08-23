Sıcak hava balonları, 159 gün sonra Kapadokya semalarında TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları, 159 gün sonra yeniden yapılmaya başlandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları, 159 gün sonra yeniden yapılmaya başlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu turları, bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı. Bu kapsamda 159 gün sonra sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler, otellerinden alındı. Araçlara binişi sırasında ateşleri ölçülen turistler, Göreme beldesindeki balon kalkış alanına getirildi. Sıcak hava balonlarına binen turistlerin maskelerini taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Sıcak hava balonlarına binen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya semalarında dolaştı. Turistler, yaklaşık 1,5 saat süren seyahatte peribacaları ve ören yerlerini görme imkanı buldu.Sıcak hava balonu kalkış alanına gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Kapadokya'nın süsü olan balonlarımıza kavuştuk. Türkiye özellikle koronavirüs salgını süresince dünyadaki en güvenilir ülkelerden biri. Gerekli önlemler alarak misafirlerimizi sıcak hava balonları ile uçuruyoruz. Misafirlerimizin burada eğlenmesini sağlıyoruz. Balonlarımızı çok özlemiştik. Bugün yerli ve yabancı turistlerin hasretlerini gidermiş olduk. Kapadokya balonla güzel" diye konuştu.

Kaynak: DHA