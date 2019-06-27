Sıcak hava

Diyarbakır'da artan sıcaklıklara karşı esnaf, iş yerinin önüne koyduğu su sebiliyle yoldan geçen vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi Gaziler Caddesinde 12 yıldır esnaflık yapan Berhudan Kuşçu, ustasından öğrendiği su sebili kültürünü yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Her gün evden buz getirerek su sebilinin içine doldurduğunu belirten Kuşçu, "Her sabah kepenk açtıktan birkaç saat sonra ilk işim dükkanın önüne su sebili bırakmak. Bu geleneği ustalarımdan öğrendim. Havaların ısınmasıyla insanların su ihtiyacı artmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Veysi İlhan da bankın üzerinde bulunan su sebilinden su içtiğini kaydederek, "Bu sebili bırakandan Allah razı olsun. Allah hayırlarını büyük etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA