Sıcak, Çok Sıcak, Daha da Sıcak Olacak

Geçtiğimiz haftalarda tüm yurdu kasıp kavuran sıcaklıklar geri geliyor. Havalar sıcak ama daha da sıcak olacak. Hafta başından itibaren termometre ibreleri yüksek seviyelere çıkacak. Bunaltıcı sıcaklar pazartesi itibarı ile kendini gösterecek, tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Sıcak hava dalgasından ilk olarak Batı bölgesi etkilenecek. Ardından sıcaklıkların en fazla hissedildiği yerler olan Güney ve Güneydoğu'ya geçecek. Öyle ki hava sıcaklıkları bu bölgelerde 45 derecelere çıkacak.



8 ila 10 derece artması beklenen hava sıcaklıklarından Akdeniz ve Ege de nasibini alacak. Nem ile birleşen değerler nefes aldırmayacak. İç Anadolu Bölgesi'nde ise termometreler 35 derecelerin üzerine çıkacak. Tüm yurdu saracak olan sıcak hava dalgasından en az etkilenen ise Karadeniz Bölgesi olacak. Çöl sıcakları hafta sonuna kadar devam edecek. Sonra sıcaklıklar gerilemeye başlayacak. Ancak bu düşüş öyle çok da etkilemeyecek zira 1 - 2 dereceden öteye gitmeyecek. Uzmanlar ise oluşması muhtemel risklere karşı, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.



(İHA)