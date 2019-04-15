Sıcak Çermik'te Jeotermal Seracılık Yapılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik'te jeotermal seracılık yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdür Vekili Ramazan Daştan'dan il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MTA'nın Sivas için çok önemli olduğunu belirten Ayhan, "Sivas maden şehridir, dünyada önem arz eden Türkiye'nin birçok madeninin merkezi konumundadır. Sadece demirin Türkiye'deki üretiminin üçte ikisini Divriği üretmektedir. Sivas'ta alçı taşından mermere, bakırdan altına kadar çok önemli yer altı kaynaklarımız var." ifadelerini kullandı.

MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğünün çok önemli bir misyonu olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde de Sıcak Çermik bölgesindeki geçmiş dönem çalışmalarının üzerine bir şeyler daha koymak istiyoruz. Yeni bir kuyu açma noktasında çalışmamız olacak. Burada jeotermal seracılığı çok önemsiyoruz. Bu çalışma tarımla ilgili yapacağımız çalışmaların mihengini oluşturacak. Jeotermal seracılık konusunda MTA'nın bilimsel bilgisi bizim için önem arz ediyor. Şimdiden yazışmalarımız başladı. Öncelikle rezerv tespiti ile yaza doğru bu işi somutlaştırıp, yeni bir kuyu açarak jeotermal seracılığın ilk adımını atmış olacağız."

Jeotermal enerjide ve madende Sivas'ın kaynaklarını en iyi şekilde değerlendireceklerine işaret eden Ayhan, "Sivas'ın ihracattaki payı ortalama yüzde 25 ile yüzde 50'ye kadar değişmektedir. Maden ihracatımızın arttığını gözlemlemekteyiz. İlerleyen dönemde de tüm bu değerlerimizi en üst düzeye çıkararak Sivas açısından önemli bir katma değer oluşturmuş olacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA