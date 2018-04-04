Sıcak Çermik'te Asfalt Çalışmalarına Başlandı

Sivas'ta, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük yatırımların yapıldığı ve gelecekte önemli bir nüfusa sahip turizm alanı olması beklenen Sıcak Çermik'te yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar giderilmeye devam ediliyor.

Daha önce içme suyu ihtiyacının ortadan kaldırıldığı, altyapı hizmetlerinin yürütüldüğü ve imar çalışmalarının da sürdüğü bölgede, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Birliği tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Termal tesislere sıcak su hatlarının taşınması ve bölgedeki içme suyu hatlarının döşenmesi sırasında bozulan yollar, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile sıcak asfalta kavuşuyor.

Sivas- Ankara karayolunun Sıcak Çermik girişinden Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği binasına kadar olan çift şeritli gidiş-geliş yolda, asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yolun asfalt ile kaplanmasının ardından bölgenin ana güzergahında bulunan yoldaki ulaşım sorunu ortadan kalkmış olacak.