Sıcak çarpması deyip geçmeyin!
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Sıcak çarpması deyip geçmeyin!

Sıcak çarpması deyip geçmeyin!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp ve hipertansiyon hastalarına yüksek sıcaklıklar nedeniyle uyarılarda bulundu.

Kalp ve hipertansiyon hastalarının yüksek sıcaklıklarda serin ortamları tercih etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı, kan basıncını arttırabilir. Bu nedenle sıvı kaybına bağlı olarak yatkınlığı olan kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut yüksek tansiyon daha da yükselebilir" dedi.

Yüksek sıcaklarda kalp hastası olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, "Aşırı sıcaklar kanı tüm vücutta dolaştıran bir pompa görevi gören kalp için bir yüktür. Özellikle sıvı kaybı kalbin görevini yaparken daha çok zorlanmasına neden olur. Kalp yetersizliği olanlarda yetersizliğin derecesi artabilir. Kalp hastaları özellikle sıcak saatlerde soğutulmuş ortamlarda kalmayı tercih etmeli, doktor kontrollerini sıklaştırmalı, sıvı kaybını önleyebilmek için günde en az 8 ile 10 bardak su içmeyi ihmal etmemelidirler" diye konuştu.

Serin Ortamda Bulunulmalı

Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmesini önlemek için alınabilecek birçok kişisel ve toplumsal önlem olduğunu dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, "En başta, vücudumuzun sıcak havayla baş edebilmesine yardım etmeliyiz. Sıcak ortamdan mümkün olduğunca uzaklaşmak için bina içinde olmak daha iyidir. Klimalı ortam ideal, ama her zaman mümkün olmayabilir. Ancak kısa sürelerle bile olsa serin bir ortamda oturmak çok faydalıdır. Çok sıkmayan, açık renkli, hafif elbiseler tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

Beslenmeye Dikkat

Sıcak havalarda yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, "Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Vücut direncini artırmak, vücudun yeterli miktarda vitamin, mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önem arz etmektedir. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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