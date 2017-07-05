Sıcak Bunaltınca Römorku Havuz Yaptı

Diyarbakırlı 7 çocuklu çiftçi Askeri Kaçmaz, traktörün römorkunu suyla doldurarak, kavurucu sıcaklardan bunalan çocukları için havuz yaptı.



Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Molla Ali köyünde ikamet eden Askeri Kaçmaz, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte sıcaktan bunalan çocuklarının havuz isteğini kırmayarak suyla doldurduğu römorku havuza çevirdi. Baba Kaçmaz, bunun yanı sıra en yakın komşuları 2 kilometre uzakta olduğundan çocukları sıkılmasın diye evlerinin önünü oyun bahçesine dönüştürdü. Çocuklarına salıncak da yapan Kaçmaz, "Onların eğlendiğini görünce biz de eğleniyoruz" dedi.



"EL ARABASINA SU DOLDURMUŞLARDI"



6 yıldır çocuklarıyla beraber Aşağı Molla Ali köyünde çiftçilik yaptıklarını ifade eden Kaçmaz, "Yaz-kış çocuklarımla bu köyde yaşıyorum. Çocukların okulu da bitti. Tatile girdiler. Burada yalnız sıkılıyorlardı. Üç gün önce eve geldiğimde iki tane el arabasını yan yana koyup su doldurduktan sonra içine girdiklerini gördüm. Ne yaptıklarını sordum. Sıcak olduğunu ve suya girdiklerini söylediler. Denize falan gitme imkanımız da yok. Onlara havuz yapmaya karar verdim. Römorka su doldurmak aklıma geldi. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Römorkun içine naylon serdim sonra da suyla doldurdum. Sabahtan akşama kadar burada eğleniyorlar. Onun dışında canları sıkılmasın diye salıncak yaptım onlara. Çocukturlar ne yapsan eğleniyorlar. Biz de onlara baktıkça eğleniyoruz. Akraba çocukları falan gelince de birlikte eğleniyorlar" diye konuştu.



"DAYANAMADI BİZE HAVUZ YAPTI"



Kardeşleriyle beraber babasının yaptığı havuzda yüzdüklerinin ve çok eğlendiklerini dile getiren 8 yaşındaki Kahraman Kaçmaz, "Havalar çok sıcak. Babamdan havuz yapmasını istedim. O da dayanamadı bize bu havuzu yaptı. En güzel ben yüzüyorum. Günde 2 saat falan yüzüyoruz" ifadelerinde bulundu.



(Emrah Kızıl / İHA)