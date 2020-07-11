Sıcak asfalt yapımına başlandı
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Sıcak asfalt yapımına başlandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan Kandilli, Aziziye arasındaki yol, alt yapı çalışmalarının bitmesi sonucunda sıcak asfalt yapımına başlandı.

Sıcak asfalt yapımına başlandı
11.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:42

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan Kandilli, Aziziye arasındaki yol, alt yapı çalışmalarının bitmesi sonucunda sıcak asfalt yapımına başlandı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış başlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başlatılan sıcak asfalt çalışması bölgede yaşayan vatandaşın yüzünü güldürdü. Sürekli kullandıkları yol güzergahında alt yapı çalışmaları sonrasında sıcak asfalt çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacaktır. Özellikle Kış Turizminde Kandilli'deki Kayaklı Koşu ve Biatlon merkezimiz ile Uluslar arası yapılan yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Sıcak Asfalt dökülen yol güzergahı Erzurum'a yakınlığı ile bilindiği için sıklıkla kullanılmaktadır. Asfalt dökümünden dolayı Büyükşehir Nelediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beye ilçem adına çok teşekkür ediyoruz. Yapılan yolda hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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