Sıcak asfalt serimi için belediye ekipleri yoğun mesai harcıyor

Nevşehir Belediyesi ekipleri Lale Caddesindeki sıcak asfalt serimi tamamlamak için sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun bir mesai harcadı.

Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı Kavşağı arasında yer alan Lale Caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi tamamlandı. Asfalt çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar mesaisini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını Belediye Başkanı Rasim Arı'da izledi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte gece mesaisindeki belediye personellerini ziyaret eden Başkan Arı, burada bir süre asfalt çalışmalarını gözlemledi. Çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, asfalt serimin de görev alan personellere kolaylıklar diledi.

Yoğun bir çalışma ile asfalt serimini sabahın ilk ışıklarında tamamlayan belediye ekipleri Lale Caddesindeki yaya kaldırımı yapım işini sürdürüyor.

Bu arada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Lale Caddesindeki yeşil bant çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yolun her iki tarafına çeşitli süs bitkileri ve çiçekler diken ekipler, yeşil bant için otomatik sulama sistemi de oluşturdu.

Lale Caddesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA