Sıcak Asfalt Serilen Yollarda Aşınma ve Konfor Tabakası Uygulaması Yapılacak

NEVŞEHİR (Habermetre) - 30-09-2021 14: 38: 02 85

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilen Vefa Küçük Caddesi ve Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde aşınma ve konfor tabakası serimi yapılacak. Sıcak asfaltın daha uzun ömürlü olması ve konforunu arttırmak için yapılacak çalışma ilk etapta 80. Yıl Bulvarı'ndan Başlayan Vefa Küçük Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirilen yollarda aşınma ve konfor tabakası için çalışmalar sürüyor.

Yapımı tamamlanan yollardaki asfaltın daha uzun ömürlü olması ve konforunu arttırmak için yapılan ve geçtiğimiz günlerde 80. Yıl Bulvarı, Göktürk Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddelerinde uygulanan aşınma ve konfor tabakası dökümü bu kez Vefa Küçük Caddesi ve Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yapılacak.

1 Ekim 2021 Cuma günü ilk olarak Güzelyurt Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi'nde başlayacak olan aşınma ve konfor tabakası serimi İl Özel Petrol İstasyonu arkasındaki Üniversite Kavşağına kadar devam edecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu güzergahtaki ana yolların yanı sıra sıcak asfalt çalışmasının yapıldığı ara yollar ve bağlantı yollarında da aşınma ve konfor tabakası serimi gerçekleştirilecek.

Konfor ve aşınma tabakası serilen yollarda daha sonra çizgi çalışması yapılacak.

Aşınma ve konfor tabakası sıcak asfalt seriminin üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra uygulanabiliyor.

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