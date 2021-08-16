Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
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Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Mimarsinan Mahallesinde bulunan 7 sokakta sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen şehir genelinde program dahilindeki asfalt çalışmaları devam ediyor. Asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan 7 sokakta, 1200 m uzunluğunda, 6 m genişliğinde, 8000 m2 alanda toplam 1000 ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanımız Bekir Aksun çalışmaları inceledi

Çalışmaları sahada takip eden Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Mimarsinan Mahallesinde yeni imara açılan bölgelere asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan'da asfaltsız hiçbir mahalle bırakmamak için imkanlar dahilinde merkez ve beldelerde vatandaşlarımızı asfalta kavuşturmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Erzincan'ın daha da güzel bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı kullanımlar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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