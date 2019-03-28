Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Amasya İl Özel İdaresi, 2019 yılının ilk Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmalarına Oluz köyünden başladı.

Köy yollarının standardının arttırılıp daha rahat ve daha güvenli seyahat edilebilmesi için başlanan çalışmalar ile 2017 yılında 82 kilometre, 2019 yılında da 106 kilometre yol asfaltlandı. İdarenin iş gücü ve ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarla yol yapım maliyetleri asgariye indirildi.

Özel İdare Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - AMASYA

Kaynak: İHA