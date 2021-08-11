Sıcağın ilacı karpuz

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı İzmir'de Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun "Karpuz yiyin, serinleyin, üreticimizi destekleyin" sloganı ile Torbalı'nın organik karpuzunu il ve ilçe protokolüne dağıttı.

Hava sıcaklıklarının tavan yaptığı İzmir'de Torbalı Ticaret Odası, ilçenin organik karpuzunu İzmir ve Torbalı protokolüne dağıttı. Her yıl ilçenin farklı bir tarımsal ürününü tanıtmak için çalışma yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, sıcaklıkların baş göstermesi ile karpuz dağıtımı yaptı. Kurutulmuş domates, zeytin kolonyası ve Çapak bardacık incirini tanıtmak için önceki yıllarda çalışma yapan TTO bu yıl ilçede üretimi son yıllarda artan organik karpuzu tanıtmaya başladı. Tamamen doğal yöntemlerle Subaşı, Özbey, Kuşçuburun, Yeniköy ve Pancar ovasında yetişen karpuz için tanıtım turuna çıkan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun "Karpuz yiyin, serinleyin" dedi. İzmir valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter başta olmak üzere il ve ilçe protokolüne dağıtılan Torbalı'nın karpuzu büyük beğeni topladı.

"TARIMSAL ÜRETİM ÖNEM KAZANIYOR"

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda karpuz ekili alanların artmasıyla karpuz rekoltesinde ciddi bir artış yaşandı. Torbalı'da özellikle Özbey, Subaşı, Kuşçuburun, Yeniköy ve Pancar bölgesinde yetişen karpuzlar satılmaya başlandı. Büyük rağbet gören Torbalı karpuzu; zeytin, domates, incir ve pamuk gibi Torbalı Ovası'nın simge ürünlerinden olmaya başladı.Her yıl farklı bir tarımsal ürünün tanıtımını yaptıklarını söyleyen TTO Başkanı Olgun, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek "Bu yıl havalar mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Sıcağa karşı karpuzu öneriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizler tarımdan vazgeçmeden sanayileşmeye devam edeceğiz. Pandemi süreci bize tarımsal üretimin kıymetini ortaya koydu. Yaşanan iklim değişikliği doğa, tarım ve organik yaşamın önemini daha da artıracaktır" dedi.

ÖTER: TORBALI BİR MARKA

İlçede üretimi yaygınlaşan karpuzun tanıtımı için çalışmalar sürerken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'i ziyaret edip karpuz ikramında bulundu. Olgun'a ikramı için teşekkür eden Öter "Torbalı gerek sanayisi, gerekse tarımı ile ön plana çıkan cazip bir ilçe. Bu konuda Ticaret Odası Başkanımız Olgun çok güzel çalışmalar yapıyor. Bende ilçenin idari amiri olarak özellikle pandemi sürecinde odamızın çalışmalarına bizzat şahit oldum. Karpuz yaz aylarında en çok aradığımız meyve. Torbalı Karpuzu; çok yakın dönemde ülkenin her yerinde adından söz ettirip, bir marka haline gelecektir. Torbalı her yönü ile bir marka" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler