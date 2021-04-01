(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
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(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu

İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA - Haberler | Yaşam

- (Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu Lisanslı otizmli sporcu Hatice, farkını buzda gösteriyor Otizmli Hatice, sıcaktan hoşlanmadığı için annesi onu buz patenine yönlendirdi.

- (Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu

Lisanslı otizmli sporcu Hatice, farkını buzda gösteriyor

İZMİR - Otizmli Hatice, sıcaktan hoşlanmadığı için annesi onu buz patenine yönlendirdi. Buzla tanışınca buz pateni sporunu çok seven 16 yaşındaki Hatice Dikmen, 9 yaşından bu yana buzda kayıyor. Lisanslı sporcu Hatice, aynı zamanda spor lisesinde öğrenim görüyor.

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki otizmli Hatice Dikmen, annesi Nuran Dikmen'in deyişi ile sıcak havalarda krize girince buz pateni sporuna yönlendirildi. Buzla tanışmasıyla birlikte buz patenine büyük bir ilgi duyan Hatice, 9 yaşından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda buz pateni sporu ile ilgileniyor. Buz pateni lisanlı sporcusu ve Manisa Spor Lisesi öğrencisi Hatice Dikmen, "Buz patenini çok seviyorum. Burası çok güzel. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Terlediği anda krize giriyordu"

Hatice'nin annesi Nuran Dikmen, "Hatice sıcağı hiç sevmiyordu. Sıcak olunca, terlediği anda krize giriyordu. Buzdan çok hoşlanacağını düşündüm ve buz patenine yönlendirdim. Hatice buz pateni ile tanıştığında 9 yaşındaydı. İlk başlarda patenlerin dokusundan dolayı tedirginlik yaşadı ama sonra alıştı. Spora da çok yatkın bir çocuktu. Hatice gergin olsa bile buz pateninden çok mutlu ayrılıyor. Buz pateni yapacağı günleri iple çekiyor. 8 yıldır buraya geliyoruz. Artık lisanslı sporcu oldu. Aynı zamanda spor lisesinde okuyor" diye konuştu.

"Özel çocuklarımızın yanındayız"

Buz Pateni Antrenörü Neşe Olcay Hünerli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ile Buz Pateni Şube Müdürlüğünün açtığı projede Hatice ile tanıştık. Hatice, her perşembe günü bizimle birlikteydi. Daha sonra bu projeyi genişletmek istedik. Hatice, müzik kulağı olan, spora yatkın öğrencilerden biriydi. Böylelikle Hatice lisanslı buz pateni sporcusu oldu. Onunla haftada iki kez buz pateni yapıyoruz. Hatice müsabakalarda gösteri yapıyor, Buz Pateni Federasyonu tarafından da ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Buz Sporları Şube Müdürü Hüseyin Özgül ise, "Özel çocuklarımızın her zaman buraya gelip buz pateni yapmalarını isteriz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Özel çocuklarımızın yanındayız. Kapılarımız onlara her zaman açık" sözlerine yer verdi.

(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu
(Özel haber) Sıcağı sevmediği için buz patenine başladı, lisanslı sporcu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA

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