Sıcağı gören, plaja koştu
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Sıcağı gören, plaja koştu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Sıcağı gören, plaja koştu Kısıtlama sonrası plajlar doldu Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ilçesinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar plajlara akın etti.

Sıcağı gören, plaja koştu

Kısıtlama sonrası plajlar doldu

AYDIN - Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ilçesinde iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar plajlara akın etti. Güneşli havayı gören, kendini denize bıraktı.

Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile 2 gün eve kapanan vatandaşlar plaja akın etti. Hava sıcaklığının 32 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın eden vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı. İki günlük kapanma sonrası güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilleri ve plajları doldurdu. Turistik ilçede vatandaşlar güneşin ve sahilin tadını doyasıya çıkardı. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajını dolduran yerli ve yabancı turistler, bol bol güneşlendi, sahilde voleybol oynadı ve denize girdi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri üstünde seyretmesi ile birlikte plajların daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Sıcağı gören, plaja koştu
Sıcağı gören, plaja koştu
Sıcağı gören, plaja koştu
Sıcağı gören, plaja koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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