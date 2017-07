Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sıcağa ve yüke dayanamayan at yere yığıldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arabanın üzerinde briket taşıyan at, yükün ağırlığına ve sıcağa dayanamayarak yere yığıldı. Uzun süre yerde can çekişen at, daha sonra telef oldu. Bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayımladığı fotoğraf üzerine, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. - ŞANLIURFA