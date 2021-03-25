Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | Güncel

Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı Mart'ın sonunda kara teslim olan Kocaeli'de ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu Kocaeli'de geçtiğimiz haftalarda havaların ısınması ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları, yağan karın altında kaldı.

Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı

Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Mart'ın sonunda kara teslim olan Kocaeli'de ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu

KOCAELİ - Kocaeli'de geçtiğimiz haftalarda havaların ısınması ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları, yağan karın altında kaldı.

Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kentte etkili olan sıcak hava ile birlikte, baharın habercisi meyve ağaçları çiçek açtı. 2 gündür kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte meyve ağaçları da kara teslim oldu. Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Kar altındaki çiçekler, eşsiz görüntüler oluşturdu. Baharın habercisi meyve ağaçlarının çiçek açmasının ardından, kar yağmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

"Bu yaşıma kadar Mart'ın sonunda kar yağdığını görmedim"

Kocaeli'de Mart ayının sonunda ilk kez kar yağdığını gördüğünü söyleyen Sedat Şahin isimli vatandaş, "Bu mevsimde kar görüldü ama ben bu yaşıma kadar Mart'ın sonunda kar yağdığını görmedim. Ayın 15'ine kadar ufak, tefek yağış olduğunu gördük ama bu kadar görmedik. Burası biraz daha yüksek kesim olduğu için aşağıya yağmur yağarken buraya kar yağdı. Çok güzel şu anda. Erik ağaçları erken uyanıyor. Çoğu meyve ağacı çiçek açtı. Ama şu an gördüğünüz gibi hepsi kar altında" dedi.

Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 21:38:55. #1.14#
title