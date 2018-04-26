Sibylle Berg'den Sert, Öfkeli Ve Kışkırtıcı İki Roman

Hayat İçin Teşekkürler her şeyin sefalete gömüldüğü, acımasızlıkla damgalandığı adaletsiz ve irkiltici bir dünyanın içinden sesleniyor.

1966 yazı, alışılmışın dışında soğuktur. Küçük Doğu Alman kentinde kömür yoktur. İnsanlar üşür. Bu soğuk yaz günlerinde bir çocuk dünyaya gelir. Adını Toto koyarlar. Hermafrodittir, kimse onu istemez. Yetimhaneye gönderilir. Diğer herkesten farklıdır; kimse onu sevmez. Toto kötülüğün kabul gördüğü, çirkinliğin onay bulduğu ortamlarda iyiliği, masumiyeti ve sevgiyi boş yere arayarak sosyalist ülkeyi uçtan uca kat eder. Sonra bir gün, herkesin hayallerini süsleyen kapitalist Batı'ya geçer. Burada da hayaller ve gerçekler apayrıdır.

Hayat İçin Teşekkürler karanlık bir tablo; çıplak gerçeklikler manifestosu olarak da okunabilir.

Uyuyan Adam ise modern bir aşk öyküsü. Bizi temel korkularımızdan biri olan yalnızlık korkusuyla yüzleştiriyor. Karşımızda, insanın tek başına göğüs geremeyeceği, belki ancak bir başkasıyla beraber başa çıkabileceği soğuk ve boş bir dünya var. İnsanca olan her şeye duyulan özlemi teslim alan o büyük boşluğu ilk fırsatta elimize tutuşturup geri çekilen bir dünya bu. Burada hayat, umutsuzluk ve acıdan kaçınamadığımız sonsuz bekleyişe dönüşüyor.

Uyuyan Adam hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bir dünyada çöküşün kaçınılmaz olduğunu yüzümüze çarpan bir roman.