Sibsi, vefatının 40. gününde anıldı

06.09.2019 11:06

Merhum Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla başkent Tunus'taki Kültür Kenti'nde anma töreni düzenlendi. Açılış konuşmasının yapılmasının ardından Baci Kaid es-Sibsi için Kuran okundu ve Sibsi'nin hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Eski Tunus Cumhurbaşkanı Fuad Mebazaa törende konuşma yaptı. Törene, Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro da katıldı. Törene katılanlara, Sibsi'nin hayatını anlatan kitap dağıtıldı.

Kaynak: AA