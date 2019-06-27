"Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin "hayatını kaybettiği" yönündeki yalan haberlerin ülkenin ulusal güvenliğini hedef aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Karaş, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili bu yalan haberleri yayanlar, Tunus'un ulusal güvenliğini hedef alıyor." dedi.

Bunun, Tunus'un istikrarına yönelik bir saldırı olduğunu dile getiren Karaş, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı.

Karaş ayrıca saatler önce parlamentoda yapılan olağanüstü toplantının Cumhurbaşkanının sağlık durumuyla değil, bugün yaşanan terör saldırılarıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acilen askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin durumu kritik. Şifa için dualarınızı bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus ayrıca bugün başkentte 1 polisin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı eş zamanlı iki intihar saldırısına sahne olmuştu.

Kaynak: AA