Sibirya Soğukları Gölleri Buza Çevirdi

Sivas'ta hava ısısının-20'lere inmesi ile donan göller izlemeye değer manzaralar oluşturdu.

Sivas'ın en büyük göllerinden ikisi olan Zara ilçesinde ki Tödürge gölü ve Hafik ilçesinde ki bulunan Hafik gölünün yüzeyleri buz tabakası ile kaplandı. Yaz aylarında yeşil ve mavi tonlarıyla doğaseverlerin ilgisini çeken göller, kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor. Buz zeminli göller kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivas'ta son bir haftada sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları akarsu, göl ve göletlerde de etkili oldu. Türkiye'nin en uzun nehri durumundaki Kızılırmak'ın ardından, Zara ilçesindeki Tödürge gölü ve Hafik ilçesindeki Hafik gölü de tamamen buzla kaplandı. 5 kilometrekare alana sahip olan ve 45 metre derinliğindeki Tödürge gölünün yüzeyinde 10 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Üzerinde rahatlıkla gezilebilen bir görüntüye sahip olan ve yaz aylarında göçmen kuşların üreme yeri olarak kullandığı Tödürge gölü, meraklıların ilgisini çekti. İlkbaharla birlikte yeşil ve mavi tonların buluşma noktası olan ve fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, kış aylarında da farklı enstantanelere ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliği ile yoldan geçenlerin dikkatlerini üzerine çeken Tödürge gölü, kış aylarında da doğaseverleri bekliyor. Öte yandan Hafik ilçesinde yer alan Hafik gölünün yüzeyi de tamamen buzla kaplandı. Bazı vatandaşların gölün buzla kaplı tabakasının yüzeyine çıkarak zıpladıkları görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA