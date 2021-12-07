Sibirya soğukları Ağrı'da araçların depolarını dondurdu

AĞRI (İHA) - Ağrı'da sıfırın altına düşen sıcaklıklar sebebiyle araçların yakıt depoları dondu, sürücüler çareyi ateş yakmakta buldu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden bir olan Ağrı'da etkili olan soğuklar nedeniyle kentin birçok yerinde buz sarkıtları oluşurken, yakıt depoları donan araç sürücüleri ise çareyi araçlarının altında ateş yakmakta buldu. Saatlerce donan depoları ısıtmak için uğraşan vatandaşlar, kış mevsiminin Ağrı'da ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Soğuk havaların hayatını olumsuz etkilediğini ve donan aracını çalıştırmak için aracın altında ateş yakmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Yarıcı, "Araç dondu. Mecburen ateş yaktık. Bizim kışımızda böyle zor bir şekilde geçiyor. Ateş yakıp aracı çalıştırmak için 1 saat uğraşıyoruz" dedi.

(Merve Gökbakan/ İHA)