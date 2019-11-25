"Sibirya'nın Gücü" 2 Aralık'ta devreye giriyor

25.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:32

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazını Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'nın 2 Aralık'ta devreye alınacağını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı'nın 2 Aralık'taki açılış töreniyle hizmete gireceğini söyledi.

Açılış töreninin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla gerçekleşeceğine işaret eden Peskov, "İki lider, son görüşmelerinde bu konuda anlaşmıştı. Liderlerin, açılış törenine katılımı için telekonferans görüşmesi hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Projede toplam maliyetin yaklaşık 20 milyar dolar olması beklenirken, dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı konumundaki Rusya, bu kapsamda dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçılarından Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğalgaz sevk etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA