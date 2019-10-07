Sibirya'da tek öğretmen ve tek öğrencili okulda son eğitim yılı
Uminur Kuchukova adlı öğretmenin 42 yılını verdiği, bir zamanlar her dört sınıfta 18'er öğrencinin bulunduğu okulda şu an sadece 9 yaşındaki Ravil Izhmukhametov eğitimini tamamlamaya çalışıyor. 61 yaşındaki öğretmen önümüzdeki sene mesleğine son verdiğinde okulun kapıları da kapanacak.
Uminur Kuchukova, yıllar önce emekliye ayrılabilecekken o son öğrencisi için yok olmanın eşiğindeki köyde kalmayı tercih etti.
Sibirya'nın ücra köşelerinden, Tatarların yaşadığı Sibilyakovo köyü, Rusya genelinde haritadan silinen binlerce köy gibi zamanla nüfusunu kaybetti. 1991'de Sovyetler'in çöküşünün ardından devlete ait çiftliğin kapanmasıyla gelir kapıları kapanan köy halkı başka kentlere dağıldı. Euronews.com'da Görüntüle