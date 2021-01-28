Sibirya'da soğuğun etkisiyle pişen yumurta görenleri şaşırttı

Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, dondurucu soğukların etkisi tava olmadan 'pişen' yumurtayla gözler önüne serildi.O anlar kameralara yansıdı.

Termometrelerin eksi 25'i gösterdiği Rusya'nın Sibirya bölgesinde, soğuk havanın etkisi yapılan deneyle resmen tesilcillendi. Sibirya bölgesinde bir buz parçasının üzerine kırılan yumurta saniyeler içerisinde dondu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler viral oldu.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı