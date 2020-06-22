Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece

Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece
22.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:05

Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Bu, Kuzey Kutup Dairesi'nde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1885 yılından bu yana görülen en yüksek sıcaklık.

Uzmanlar bu bölgenin dünyanın geri kalan yerlerinden iki katı aşkın hızda ısındığına dikkat çekiyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 4 bin 800 kilometre doğusundaki kasaba, dünyanın en soğuk bölgeleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri

Burada sıcaklıklar sık sık eksi 50 derecenin altında seyrediyor. 1892'de sıcaklık eksi 67,8 dereceye düşmüştü.

Pazar günü kasabadaki sıcaklık 35,2 santigrat derece olarak ölçüldü. Uzmanlar bunun Cumartesi günkü rekorun bir anomaliden ibaret olmadığını gösterdiğine işaret ediyor. Verkhoyansk'ta Haziran'da en yüksek ortalama sıcaklık 20 derece.

Verkhoyansk, 67,5 kuzey enleminde yer alıyor. Kuzey Kutup Dairesi ise 66,5 derecede başlıyor.

Bu kasabanın yaklaşık 1.100 kilometre doğusunda yer alan Çerski'de de geçen hafta 30 derece sıcaklık ölçülmüştü.


haberler.com/haber/2020/06/22/sibirya-da-rekor-sicaklik-38-derece-2-13349814_o.jpg"/>



haberler.com/haber/2020/06/22/sibirya-da-rekor-sicaklik-38-derece-3-13349814_o.jpg"/>


Bilim insanları bu sıra dışı durumun çok büyük bir alanı kaplayan ve "sıcaklık kubbesi" olarak bilinen yüksek basınçtan kaynaklandığını söylüyor.

2020'de Sibirya'da görülen aşırı sıcaklıklar donmuş toprak tabakasının (permafrost) çözülmesine neden olmuş, bölgede görülmedik şekilde erken orman yangınları başlamıştı.

Sibirya'dan Alaska ve İskandinavya'ya son yıllarda artan orman yangınlarında donmuş toprak tabakasının erimesi, atmosfere çok miktarda sera gazı yayılmasına neden oluyor. Orman yangınları, deniz buzlarının kapladığı alan ve kalınlıklarının azalmasına yol açıyor.

Sibirya'nın Norilsk kentinde bu ay başlarında permafrost erimesi sonucu bir santralin tankı çökmüş ve Ambarnaya Nehri'ne 20 bin ton dizel yakıt sızmıştı. Bunun Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'nin tarihinden görülen en büyük sızıntı olduğu belirtiliyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı Haber
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik Haber
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu Haber
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:05:26. #1.14#
title