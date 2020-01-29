Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı
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Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı

Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda Rus yetkililer tarafından kurtarıldı.

29.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:02
Sibirya'da buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatin sonunda kurtarıldı

'nın bölgesindeki Sakhalin adası açıklarında kopan ve sürüklenen dev buz kütlesi üzerinde mahsur kalan 536 balıkçı 7 saatlik operasyonun sonunda kurtarıldı. Operasyonda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.


Rusya Acil Servisi yetkilileri, 60 civarında balıkçının da kendi çabalarıyla kıyıya dönebildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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