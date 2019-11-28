Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu
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Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu

Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Sibirya'da 18.000 yıllık yavru köpek fosili bulundu.Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin ve kürkünün dahi durduğu belirtildi

28.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:11
Sibirya'da 18 bin yıllık bozulmamış köpek fosili bulundu

'nın en soğuk bölgesi olan 'da 18 bin yıllık yavru köpek fosili bulundu.


Yakutistan'daki Indigirka Nehri yakınlarında bulunan fosilinin soğuk havanın etkisiyle neredeyse hiç bozulmadığı, iki aylıkken öldüğü düşünülen köpeğin dişlerinin, kürkünün ve hatta bıyıklarının dahi durduğu belirtildi. Söz konusu fosil daha ayrıntılı incelenmek üzere İsveç Paleontoloji Merkezi'ne (CPG) götürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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