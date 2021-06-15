Siberay ödülleri sahiplerini buldu
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Siberay ödülleri sahiplerini buldu

Siberay ödülleri sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta Siberay yarışmalarında çeşit dallarda dereceye giren çocuklar için Polisevi'nde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta Siberay yarışmalarında çeşit dallarda dereceye giren çocuklar için Polisevi'nde tören düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarışmalarında dereceye girenler için Polis evinde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Metin Turanlı, "İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinde Siber Suçlarla Daire Başkanlığı öncülüğünde bir projenin ilimizdeki yansımasını bugüne dair anı oluşturmak için toplanmış bulunuyoruz. Bizim Zonguldak geneli itibariyle konuya baktığımızda değerlendirdiğimizde Siberay kuruluşunun oluşumunu bir Kızılay ve Yeşilay gibi nasıl bir değerse aynı şekilde Siberayın da yüceltilmesi için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda çalışmaların yansıması ürünü olarak Türkiye genelinde yaklaşık 120 kişi bu işlerle suçlarla ilgili farkındalık olarak oluşturulmuş eğitimlerden faydalanan Siberay teşkilatını takip eden çocuklar ve gençlerden 120 kişi ödüllendirilmeye takdir edilmeye laik görüldü. Ankara'da bunlar değerlendirildi bizim ilimiz içinde 27 ürünümüz, 27 resmimiz ve 27sözümüz olarak başlangıç sermayesi olarak kayıtlara geçti. Bizleri onure ettiniz çocuklar mutlu ettiniz. Bu olay destek olan ailelere ve siber suçlar personellerine teşekkür ederim" dedi.

Ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise kişisel bilgilerin mağduriyetinin arttığını belirterek, "Çağımız çok değişti. Şu anda kuşaklar arasındaki bilgiye ulaşım çok değişti. Bundan on yıl önce farklıydı, on yıl önce daha farklıydı. Bundan 40 yıl önce daha da farklıydı. Bir yerden bir yere bilgi posta ile giderdi. İnternet ortamında ulaşmak yoktu. Öğrencilik yıllarımızda, bizler kütüphanelere gider, kütüphanelerden bilgileri araştırdık. Şu anda bilgi çok kolaylaştı. Herkesin elinde akıllı telefonlar var. İnternet ortamından anında bilgiye ulaşma şansımız var. Kişisel bilgileri mağduriyeti her geçen gün artmakta. Dijital okur yazarlık diye bir kavram oluştu. Sizi öğrencilik anlamında farkındasınız. Ama halkımız internet ortamında bilgileri kullanma noktasında farkında olsunlar. Halkımız bilgileri doğrulamadan yem olmasınlar. Artık hayat bilgisi derslerin içerisine dijital okur yazarlık da konulması gerek. Artık jandarmanın bey ile emniyet Müdürlüğü'nün ilgisi bu yöne kaymaya başladı. Her geçen gün şikayetler artmaya başladı. Burada gerek emniyet temiz olsun jandarmamız olsun bunlar takip ediyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü çeşitli dallarda derece elde eden çocuklara teşekkür belgesi ile hediye takdim etti. Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Siberay ödülleri sahiplerini buldu
Siberay ödülleri sahiplerini buldu
Siberay ödülleri sahiplerini buldu
Siberay ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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