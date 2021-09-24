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SİBERAY kapsamında bilgilendirme eğitimleri verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
SİBERAY kapsamında bilgilendirme eğitimleri verildi

Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY kapsamında kamu personeline ve öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY kapsamında kamu personeline ve öğrencilere yönelik olarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla çeşitli faaliyetlerin yapılması, hedefe yönelik içerikler üretilmesi ve eğitimler düzenlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak projesi " SİBERAY Programı" oluşturularak faaliyetlerine başladı.

Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY kapsamında kamu personeline ve öğrencilere yönelik, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, oluşturduğumuz verilerin güvenliği, internet üzerinden işlenen suçlar, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, internetin çocuklara olumlu/olumsuz etkileri, ebeveynlere düşen görevler konularında bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Son olarak, Eylül ayı içerisinde Nedim Ökmen Anadolu Lisesi ile Mehmet Zelzele Fen Lisesinde görevli öğretmenlerimize ve Kilis Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde çalışan usta eğiticilere yönelik eğitimler verilmiştir. Söz konusu eğitimlere devam edeceği bildirildi.

Ayrıca "Yasa Dışı Bahisle Mücadele" kapsamında hazırlanan toplumu bilgilendirici görseller, Kilis Belediyesi ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, Kilis'te ilan panolarında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, otobüs duraklarındaki panolarda, kamuya ait binalarda asıldı. - KİLİS

SİBERAY kapsamında bilgilendirme eğitimleri verildi

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