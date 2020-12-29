SİBERAY'dan "sosyal medyada tuzağa düşmeyin" uyarısı
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SİBERAY'dan "sosyal medyada tuzağa düşmeyin" uyarısı

29.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:41
SİBERAY'dan

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "takipçi artırma" ve "profilime kimler baktı" adıyla bilinen kimi web sitesi ve uygulamaların, kullanıcıların şifresine ihtiyaç duymadan hesaplarını ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığının eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "takipçi artırma" ve "profilime kimler baktı" adıyla bilinen kimi web sitesi ve uygulamaların, kullanıcıların şifresine ihtiyaç duymadan hesaplarını ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Takipçi artırma, profilime kimler baktı çoğu site ve uygulamaları, şifrenize ihtiyaç duymadan hesabınızı ele geçirebilir. Uygulamada hangi izinleri verdiğinizi özellikle kontrol edin. Bu tür uygulama ve sitelere üye olduysanız verdiğiniz izinleri kaldırın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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