Siberay'dan 23 Nisan'da yarışma

Siberay, "Duru Türkçe" ve "72 millete bir göz ile bakmak" temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenliyor.

Siberay, "Duru Türkçe" ve "72 millete bir göz ile bakmak" temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenliyor.

2020 yılı ocak ayında ulusal ve uluslararası platformlarda siber farkındalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilimsel ve sistematik temellere dayanan etkin çalışmalar yaparak, bilişim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefiyle kurulan Siberay, 23 Nisan'da yarışma düzenliyor. Yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak kutlanılmasına dair Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Duru Türkçe' ve '72 millete bir göz ile bakmak' temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenlenecektir" denildi.

Yarışma konuları ise "Dijital oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, siber/dijital dünyada çocuk" konularını içeren resim yapmak, "2021 Yunus Emre Yılı kapsamında 72 millete bir göz ile bakmak amacıyla kişilerin sosyal medya platformlarını insan ve doğa sevgisiyle, kardeşlik bağıyla kullanmasını anlatacak" video çekmek, "2021 Yunus Emre Yılı kapsamında siber dünyada 'Duru Türkçe' etkinliği" kapsamında bir Yunus Emre şiiri/dizeleri okumak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında siber zorbalıkla mücadele" konulu mesaj içeren video çekmek olarak açıklandı. Yarışmaların birincisine 1 adet laptop, ikinci seçilen 5 kişiye radyo ve flash bellek, üçüncü seçilen 10 kişiye hoparlör ve tişört, dördüncü olarak değerlendirilen 100 kişiye kalem, kalemlik ve Siberay ajandası hediye edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinlikler www.siberay.com sitesinden ve @SiberayEGM Twitter, Facebok, Instagram sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı