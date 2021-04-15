Siberay'dan 23 Nisan'da yarışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siberay'dan 23 Nisan'da yarışma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Siberay'dan 23 Nisan'da yarışma

Siberay, "Duru Türkçe" ve "72 millete bir göz ile bakmak" temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenliyor.

Siberay, "Duru Türkçe" ve "72 millete bir göz ile bakmak" temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenliyor.

2020 yılı ocak ayında ulusal ve uluslararası platformlarda siber farkındalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilimsel ve sistematik temellere dayanan etkin çalışmalar yaparak, bilişim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefiyle kurulan Siberay, 23 Nisan'da yarışma düzenliyor. Yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak kutlanılmasına dair Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Duru Türkçe' ve '72 millete bir göz ile bakmak' temalarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yarışma düzenlenecektir" denildi.

Yarışma konuları ise "Dijital oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, siber/dijital dünyada çocuk" konularını içeren resim yapmak, "2021 Yunus Emre Yılı kapsamında 72 millete bir göz ile bakmak amacıyla kişilerin sosyal medya platformlarını insan ve doğa sevgisiyle, kardeşlik bağıyla kullanmasını anlatacak" video çekmek, "2021 Yunus Emre Yılı kapsamında siber dünyada 'Duru Türkçe' etkinliği" kapsamında bir Yunus Emre şiiri/dizeleri okumak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında siber zorbalıkla mücadele" konulu mesaj içeren video çekmek olarak açıklandı. Yarışmaların birincisine 1 adet laptop, ikinci seçilen 5 kişiye radyo ve flash bellek, üçüncü seçilen 10 kişiye hoparlör ve tişört, dördüncü olarak değerlendirilen 100 kişiye kalem, kalemlik ve Siberay ajandası hediye edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinlikler www.siberay.com sitesinden ve @SiberayEGM Twitter, Facebok, Instagram sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siberay'dan 23 Nisan'da yarışma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:18:25. #1.15#

title