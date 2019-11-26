Siberasist'ten bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmeti

26.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:10

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) tam uyumlu hale gelebilmesi için bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında topladıklarını bildirdi.

Şirketlerin KVKK ve GDPR'ye tam uyumlu hale gelebilmesi için bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan Siberasist, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda uygulamaya ilişkin bilgi veren Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, veri koruma kanunlarına uyumluluk sağlamak isteyen şirketler için siber güvenlik uzmanları ve avukatları bir araya getirdiklerini söyledi.

KVKK ve GDPR ile kişisel verilerin toplanması, depolanması ve korunması konusunda şirketlere birçok yükümlülük getirildiğini aktaran Günal, şirketlerin, kanuna ve regülasyona tam uyumluluğunun sağlanması için hem bilişim güvenliği hem de hukuk danışmanlığı konusunda ayrı ayrı destek almaları gerektiğini kaydetti.

Bu amaçla bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında topladıklarını belirten Günal, şunları kaydetti:

"Siberasist, bilişim güvenliği alanında 20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip firmalar grubu tarafından kuruldu ve KVKK, GDPR ve 5651 kanunlarına uyumluluk sağlamak isteyen şirketler için yeni bir anlayışla donandı ve hukuk departmanıyla senkronize olarak çalıştı. Siber güvenlik uzmanları ile avukatları bir araya getirdiğimiz Siberasist, bilişim güvenliği yazılımı ve donanımı üreticilerine eşit mesafede ve etik bir duruş sergilemeyi kendisine ilke edindi. Hukuk danışmanları ile siber güvenlik danışmanlarının aynı dili konuşabilmesini sağladık. En tecrübeli kadroyla en uygun hukuk danışmanlığı teklifini vermeyi hedefledik. Şirketlerin siber güvenlik analizini ücretsiz sağlıyoruz."

Günal, hizmetin doğru algılanması için çalışacaklarını ve doğru hizmetin nasıl olacağını gösterme hedefinde olduklarını, tüm yazılım ve donanım şirketlerine hizmet vereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin bir kültür değişimi içinde olduğunu ifade eden Günal, "Birlikte hareket edip kanuna uyumlanma sürecinde ülkemizin kültür değişimine beraber katkıda bulunalım." dedi.

"Uyumluluk süreçlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için teknik tedbirlerin alınmış olması gerek"

Siberasist Hukuk Danışmanı Beliz Özkırım da KVKK ve GDPR uyumluluk süreçlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için teknik tedbirlerin alınmış olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda hukuki açıdan tüm tedbirler alınmış olsa dahi teknik tedbirlere ilişkin açıklar kapatılmadığı sürece tam uyumluluk sağlanamayacaktır. Süreç içerisinde şirketin hukuki ve teknik açıklarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususunda çalışmalar yapılması gerek. Her şirketin yapısına, içeride bulundurduğu teknik çözümlerine, faaliyet alanına, tutulan verinin büyüklüğüne göre alınacak teknik tedbirlerin kapsamı da değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda hukuki düzenlemelerin eş zamanlı olarak teknik çözümlerle desteklenmesi gerek."

Verilen bilgiye göre, Siberasist, bilişim güvenliği ve hukuk danışmanlığı hizmetlerini tek bir çatı altında toplayarak veri koruma kanunlarına uyumlu hale gelmek isteyen şirketlere hizmet verecek. Bu kapsamda siber güvenlik uzmanları ve avukatlar ile birlikte çalışan Siberasist, şirketlerin siber güvenlik analizini de ücretsiz sağlayacak.

Kaynak: AA