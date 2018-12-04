Siber Zorbalıktan Korunma Yolları Anlatıldı

Gaziantep'te düzenlenen panel ile öğrencilere siber zorbalıktan korunması ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldı.

Son dönemlerde internet ve sosyal medyanın yoğun bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan ve insanları bir çok konuda rahatsız etmeye başlayan kötü amaçlı sosyal medya kullanımı "Siber Zorbalık" konusu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu PDR Zümresi tarafından düzenlenen panelle masaya yatırıldı. Öğrencilerin siber zorbalıktan korunması ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı panelde internet kullanım kuralları da hatırlatıldı. Teknolojinin gelişmesi ve son dönemlerde internet kullanımına paralel olarak sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan siber zorbalığın önlenmesi ve çeşitli olumsuz olaylara maruz kalan bireylerin bu durum karşısında alacağı önlemlerin masaya yatırıldığı Siber Zorbalık konulu panelde GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmenleri Nurten Tosun, Suzan Bağcı ve Aslı Sertkaya öğrencileri uyardı. GKV Özel Ortaokulunda düzenlenen panelde siber zorbalığın nedenleri, siber zorbalıkta karşılaşılan davranışlar ve roller üzerinde duruldu.

Seminerde siber zorbalıkla nasıl baş edilmesi ve neler yapılması gerektiği hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi verildi. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı panelin soru cevap bölümünde merak edilen konularla ilgili sorular açıklanırken öğrencilere siber zorbalıktan korunma yollarını anlatan broşürler de verildi. - GAZİANTEP