Siber zorbalığa uğradığı belirtilen Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti
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BBC

Siber zorbalığa uğradığı belirtilen Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti

Hana Kimura'nın ölümü, güreş organizasyonu Stardom Westling tarafından teyit edildi.

Siber zorbalığa uğradığı belirtilen Japon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti
24.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:05

Japon güreşçi ve Netflix'in 'Terraced House' isimli reality şovunun yıldızı Hana Kimura, hayatını kaybetti.

Hana Kimura'nın ölümü, güreş organizasyonu Stardom Westling tarafından da teyit edildi.

22 yaşındaki güreşçinin ölüm nedeni açıklanmadı.

Ancak Kimura ölümünden kısa bir süre önce, siber zorbalığa uğradığını ima eden sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Instagram'dan paylaştığı en son hikayede kedisi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Hoşçakalın" yazdı.


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Hana Kimura, son dönemde sosyal medya kullanıcılarının lincine maruz kalmıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Terraced House' isimli reality şovda, aynı evde yaşayan 3 erkek ve 3 kadının hayatı konu ediniliyor.

Kimura'nın annesi Kyoko Kimura da tanınmış bir güreşçiydi.

Stardom organizasyonu tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Lütfen saygılı olun, biraz zaman tanıyın, ailesinden ve arkadaşlarından desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Kimura'nın kendine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını Cuma günü Twitter'a yüklediği haberleri gelmişti. Paylaşımlarda, "Artık insan olmak istemiyorum. Sevilmek istediğim bir hayattı. Herkese teşekkürler, size seviyorum. Hoşçakalın" mesajı da yer aldı.

Kimura'nın her gün yüzlerce kötücül mesajlara maruz kaldığı belirtiliyor.

Ölüm haberinin ardından hayranları ve spor ile eğlence sektöründe yer alan isimler, siber zorbalık ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında açıklamalar yaptı.

Impact Dünya Şampiyonu güreşçi Tessa Blanchard, "İnsanların sosyal medyada ne kadar zalim olabildiklerini görmek gerçekten kalbimi kırıyor" dedi.

Profesyonel güreş alanında yazan gazeteci Adam Pacitti, "Umarım bu insanlara sosyal medya paylaşımlarının herhangi birinin, kim olurlarsa olsunlar, ruh sağlığı üzerinde ciddi etkilerinin olabileceğini hatırlatır" dedi.

Japonya'nın eski Başbakanı Yukio Hatoyama da Twitter'da, Japonya'da hükümetin ağır siber zorbalık uygulayanlara ceza vermeyi gündeme alması çağrısı yaptı.

BBC

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