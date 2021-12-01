Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşün Ofisinin 2021 yılı Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçlandı.

Ofisin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçlarının açıklandığı belirtilerek, katılım gösteren gençlere teşekkür edildi.

TC kimlik numarasıyla yarışma sonucunun öğrenilebileceği kaydedilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl da birbirinden zor soruları cevaplayarak siber güvenlik bilginizi sınadınız ve bu alanda kendinizi bir adım daha ileriye taşıdınız. Siber vatanımızın güvenliğini gelecekte siz değerli gençlerimize emanet edeceğiz. Bu amaçla siber güvenliğin önemine dair farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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