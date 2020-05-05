HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Siber uzman eğitimleri hız kesmeden sürüyor

Siber uzman eğitimleri hız kesmeden sürüyor
05.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:36

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkenin siber uzmanlarını yetiştirmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, ülkenin siber uzmanlarını yetiştirmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de eğitimlerine online olarak hız kesmeden devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından video olarak "Siber Güvenlik Kümelenmemiz, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor. Şu ana kadar 25 üniversitede, 12 ilde, 135 başlıkta yapılan eğitimler, evde kaldığımız şu günlerde online olarak ücretsiz veriliyor. '@siberkume' siber güvenlik ihtiyaçlarına yerli çözümler sunuyor" değerlendirmesini paylaştı.

Siber güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarını yetiştirme hedefiyle 2018'den beri Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde siber güvenlik eğitimleri, yaz ve kış kampları düzenleyen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bugüne kadar 25 üniversitede gerçekleştirilen 135 eğitim programı ile 3 bin 500'ün üzerinde öğrenciye siber güvenlik eğitimi verildi.

Kovid-19 süreci nedeniyle okulların kapanması ve planlı eğitimlerin önlemler kapsamında ertelenmesi nedeniyle evde kalan öğrencilerin siber güvenlik eğitimlerinden uzak kalmaması için bunları zaman kaybetmeden online yapmaya başlayan kümelenme, siber güvenlikle ilgilenen herkesi bu programlarına bekliyor.

Yalnızca öğrenciler değil, kamuda ve özel sektördeki çalışanların da farklı konularda verilecek eğitimlerden faydalanması için Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı üzerinden verilmeye başlanan eğitimler, siber güvenlikle ilgilenen herkese açık şekilde canlı yayınlanıyor. Eğitime katılamayanlar ise canlı yayında verilen eğitimlerin kayıtlarına yine kanaldan erişim sağlayabiliyorlar.

Eğitim konuları

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarından sektörün uzman isimleri tarafından haftada iki eğitimin verildiği programda, bugüne kadar Active Directory Eğitimi, Kablosuz Ağ Güvenliği Eğitimi, Cyber Threat Hunting Eğitimi, Windows Forensic Eğitimi ve Python For Hackers Eğitimi gerçekleştirildi.

Gelecek haftalarda Temel Linux Assembly, Temel Linux BOF, Web Uygulama Güvenliği gibi eğitimlerle devam edecek Siber Güvenlik Online Eğitim Programı'nda, Siber Güvenlikte Mevcut İstihdam Alanları, Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Siber Güvenlikte Kariyer Yol Haritası gibi başlıklarda söyleşilere de yer verilecek.

Sürekli güncellenen eğitim takvimine www.siberkume.org.tr web sitesinden erişim sağlanabiliyor. Eğitimlerin yayınlandığı https://www.youtube.com/c/turkiyesiberguvenlikkumelenmesi kanalından önceki eğitimlere de ulaşılabiliyor.

Kümelenme ayrıca bu süreçte, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projelerinin değerlendirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Bitirme Projeleri Yarışması'nın da başvurularını açmaya hazırlanıyor. Kümelenmenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurusu yapılacak yarışmada, siber güvenlik alanında yapılan bitirme projeleri ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Ekonomi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Benzine 5 kuruş zam geldi Ekonomi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu Ekonomi
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ekonomi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Abdülhamit Gül Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ozan Güven Pınar Altuğ Irrfan Khan Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Siber uzman eğitimleri hız kesmeden sürüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:47:08. #1.14#
title