"Siber suçluların korona tuzağına düşmeyin" uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Siber suçluların korona tuzağına düşmeyin" uyarısı - Haberler
Yaşar Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel

"Siber suçluların korona tuzağına düşmeyin" uyarısı

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların, korona virüs içerikli mesajlarla içinde bulunduğumuz durumu suistimal ederek bireylerin merak ve korku duygularını istismar ettiklerine dikkat çekti.

25.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:42

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, siber suçluların, korona virüs içerikli mesajlarla içinde bulunduğumuz durumu suistimal ederek bireylerin merak ve korku duygularını istismar ettiklerine dikkat çekti.

En çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birinin sosyal medya olduğunu söyleyen Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, genellikle korona virüs ile ilgili merak uyandıran başlıklara sahip kaynağı ve adresleri bilinmeyen kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak sadece resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Siber suçluların, internet kullanıcılarının dikkatini çekmek, sahte sitelere yönlendirmek veya virüslü dosyaları indirmelerini sağlamak için gündemdeki haberleri kullandıklarına dikkat çeken Doç. Dr. Koltuksuz, tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınında da siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Doç. Dr. Koltuksuz, "Siber suçluların gündemde olan konularda merak uyandıran başlıklı kısaltılmış adresleri, özellikle sosyal medya ya da e-posta yoluyla paylaştıklarını görüyoruz. Başlığa merakla tıklayan kişiler hem sahte siteyi paylaşmış oluyor hem de kendi bilgisayarlarına zararlı yazılımları indirebiliyor. Siber suçlular, son dönemde Covid-19 ile ilgili merak uyandıran, sözde video ya da haber başlıklarıyla kendilerine kurban seçmeye çalışıyorlar. Saldırganlar, internette bu konuyla ilgili arama yapan kullanıcıları zararlı yazılımlarla hedef alırken kötü amaçlı yazılımları, pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklıyor. Ayrıca, cep telefonlarına 'Ücretsiz korona virüs testi' gibi başlıklarla gelen sahte SMS'lerdeki linkler, devlet kurumlarının ismini ya da logolarını kullanarak gönderilen sahte mesajlardaki linkler, sözde bankalardan geldiği izlenimi verilen SMS'lerdeki linkler de kullandıkları diğer yöntemler. Bu nedenle, kaynağı ve adresleri bilinmeyen, kısaltılmış linklere kuşkuyla yaklaşılması gerekiyor" diye konuştu.

"En temel nokta şüpheyle yaklaşmak"

Bu gibi siber saldırılardan kurtulmanın pek çok yolu olduğunu belirten ve "En temel nokta kaynağını bilmediğiniz linklere, kişisel bilgilerinizi isteyen çevrimiçi taleplere şüpheyle yaklaşmak" diyen Koltuksuz, "Kişisel bilgi isteyen linklere tıklamayın. Bunun yerine web sitesinin adresini tarayıcıya kendiniz yazın. E-posta ile gelen kişisel bilgi isteyen taleplere bilgilerinizi vermeyin" diye konuştu.

"Alışveriş yaptığınız sitelere dikkat edin"

Okulların tatil edildiğini, kamu dahil birçok yerde kısmi çalışma sistemine geçildiğini, birçok iş yerinin de kapalı olduğunu, 65 yaş üstündeki kişilere sokağa çıkma yasağı geldiğini hatırlatan Ahmet Koltuksuz, "Sağlık Bakanlığının da evde kalın çağrısıyla birlikte insanlar evlerinden çıkmadan birçok alışverişini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Siber suçlular da böyle dönemleri fırsat biliyor. İnternetten alışveriş yapanların kimlik ya da kart bilgilerini ele geçirmek için zararlı yazılımları, sahte cep telefonu uygulamaları veya sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli yöntemleri kullanıyorlar. Bu nedenle sadece güvenli web sitelerine kişisel bilgilerinizi girin. Bir web sitesinin güvenli olduğunu anlamak için alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasına sahip olmasına dikkat edin. Adresin 'https://' ile başladığından ve adres çubuğunda kilit simgesi olduğundan emin olun. Eğer e-posta ile gelen web adresi, kuruluşun gerçek web adresinden farklı ise bunun bir oltalama saldırısı olduğundan emin olabilirsiniz. Eğer bir uygulama üzerinden alışveriş yapacaksanız uygulamayı kurarken izin verdiğiniz şeylerin neler olduğuna ve bu izinlerin amacıyla bağlantılı olmasına mutlaka dikkat edin.

Güncel virüs programları kullanın, alışverişlerinizi sanal kartınız üzerinden yapın ve limitlerini kontrol edin, hiçbir platforma kredi kartı bilgilerinizi saklama izni vermeyin, ödemenizi yaparken 3D güvenlik yani SMS onay kodu ile alışverişinizi gerçekleştirin" diyerek internet alışverişi konusunda da uyarıda bulundu.

Gereksiz internet kullanımına dikkat

Tüm bunların yanı sıra sadece resmi kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate almak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, "Kaynağını bilmediğiniz ve cep telefonlarınıza sosyal medya üzerinden gelen, kimliği ve adresi belli olmayan ses veya görüntü kayıtlarını asla ciddiye almayın, bunları yine sosyal medya üzerinden diğer kişilerle paylaşma yoluna gitmeyin. Sosyal medya kirliliğine izin vermeyin. İnternet kullanımını aşırıya kaçmadan yapalım. Çocuklarımız ve gençlerimiz internet üzerinden uzaktan eğitim yapıyor, gereksiz kapasite kullanımından kaçınalım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi Haberler
Cumhurbaşkanı, virüse karşı borlu ürün için talimatı verdi
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haberler
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı Haberler
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs sebebiyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Cahit Özkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Basketbolcu Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun Gökhan Gönül
Daha Fazla Türk Mart Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: "Siber suçluların korona tuzağına düşmeyin" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:37:27. #1.15#
title