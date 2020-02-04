Siber suçlulardan kullanıcılara koronavirüs tuzağı

04.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:04

Kaspersky araştırmacıları, internette koronavirüsten korunma yolları arayan kullanıcıların kötü amaçlı yazılımlarla hedef alındığını tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, siber saldırganlar, koronavirüsün internetteki popülaritesini kullanarak kötü amaçlı girişimlerini arttırıyor.

Saldırganlar, internette koronavirüsten korunma yollarını arayan kullanıcıları zararlı yazılımlarla hedef alırken, kötü amaçlı yazılımları, pdf, mp4, docx gibi güvenilir görünen dosya formatlarının içerisine saklıyor. Gerçekte bu dosyalar, bilgisayarların ve ağların çalışmasını engelleyen ya da verileri silen, engelleyen, değiştiren veya kopyalayan Truva atları ve solucanlar içeriyor.

Kaspersky uzmanları ayrıca, kullanıcıları koronovirüsten ve hava yoluyla bulaşan diğer enfeksiyonlardan da koruyan bir oksijen maskesi öneren spam e-postaları da tespit etti.

Kullanıcılar, linke tıkladığında oksijen maskelerinin yer aldığı bir sayfaya yönlendiriliyor ve satın almayı tamamlamaları için kredi kartı bilgilerinin girilmesi isteniyor.

"Sayfaya doğrudan yasal site üzerinden erişin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Anton Ivanov, tüm dünyada gündemde olan koronavirüsün, siber suçlular tarafından tuzak olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Kaspersky tarafından 32 tekil dosya tespit ettik. Şu anda bu zararlı yazılımlardan etkilenen kullanıcıların sayısının yeteri kadar yüksek olmaması nedeniyle yazılımların dağıtım metodlarını belirleyemiyoruz. Ancak önceki vakalara bakarak kullanıcıların bunları saldırganlar tarafından hazırlanan koronavirüsü dosyaları ve e-postalarıyla aldıklarını söyleyebiliriz. İnsanlar, sağlıklarından endişe ettikçe koronavirüs ile ilgili olduğu iddia edilen bu tip sahte dosyaların içine saklanmış daha çok zararlı yazılım görebiliriz."

Kaspersky, zararlı yazılımların kurbanı olmamak için kullanıcılara şu önerilerde bulundu:

"Özel içeriklere yönlendirdiği iddia edilen şüpheli bağlantılardan kaçının. Güvenilir bilgi için resmi kaynaklara başvurun. İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına bakın. Belgeler ve video dosyalarının uzantılarının .exe veya .lnk olmaması gerekir. e-posta yoluyla çok avantajlı bir indirim teklifi alırsanız linki dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun; bazen görünenden farklı olabilir. Eğer varsa sayfaya doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin."

Kaynak: AA