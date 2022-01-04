Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında yakalanan 349 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında yakalanan 349 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. Rapora göre ekipler, yasadışı bahis kanunun 657 kişi tarafından ihlal edildiğini belirlerken, 2 bin 319 sosyal medya hesabı üzerinde açık kaynak araştırması ve yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 421 dijital materyal incelemesi yaptı. Ekipler, 2021 yılında müdahale ettikleri 2 bin 46 olay ile ilgili 349 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla ilgili son bir yılda 73 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

 Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

 Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra haber verdi

Kiraladığı aracın uçurumdan yuvarlandığını sahibine 4 gün sonra haber verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title