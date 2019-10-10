Siber suçların verdiği zararda büyük artış
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.
10.10.2019 09:41
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nca (Europol) hazırlanan "2019 İnternetten İşlenen Suçların Değerlendirmesi Raporu (IOCTA)" raporuna göre, siber suçların ekonomiye verdiği zararda artış yaşanırken, suçlular daha yüksek profilli hedeflere saldırı düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com